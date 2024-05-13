  • ノースフェイス northface フリースフーディー 80
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ノースフェイス northface フリースフーディー 80

ザノースフェイス

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ノースフェイス northface フリースフーディー 80
ノースフェイス northface フリースフーディー 80
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商品の詳細

ノースフェイスnorthfaceフリースフーディーbabyFleecehoodie

サイズ・80

ワンシーズン着用しているので若干の毛玉はありますが、汚れ等はありません。

比較的状態はいいと思います。

柄・デザイン···無地

カラー···ブラウン
季節感・特徴···冬

中古品にご理解ある方のみお願いします！

商品の説明

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