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ノースフェイス northface フリースフーディー 80
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商品の詳細
ノースフェイスnorthfaceフリースフーディーbabyFleecehoodie
サイズ・80
ワンシーズン着用しているので若干の毛玉はありますが、汚れ等はありません。
比較的状態はいいと思います。
柄・デザイン···無地
カラー···ブラウン
季節感・特徴···冬
中古品にご理解ある方のみお願いします！
サイズ・80
ワンシーズン着用しているので若干の毛玉はありますが、汚れ等はありません。
比較的状態はいいと思います。
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商品の説明
THE NORTH FACE / ベビー シェルパフリース フーディ 23（80～90cm）
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