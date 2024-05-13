ノースフェイス northface フリースフーディー 80

商品の詳細

ノースフェイスnorthfaceフリースフーディーbabyFleecehoodie



サイズ・80



ワンシーズン着用しているので若干の毛玉はありますが、汚れ等はありません。



比較的状態はいいと思います。



柄・デザイン···無地



カラー···ブラウン

季節感・特徴···冬



中古品にご理解ある方のみお願いします！