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激レア patagonia 24M 2T 90cm フリース ロンパース 魚柄
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￥2535税込
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商品の詳細
レアな柄物フリースロンパースです。
寒い日のお出かけ、お散歩に。
防寒対策になります。
ベビーカーでも大変活躍しました。
フリースで超あたたか。
股回りもしっかり広がる為、
オムツ替えも楽ちんでした。
フリース特有使用に伴う毛玉感ありです。
#アウトドア
#patagonia
#パタゴニア
#ノースフェイス
#Columbia
#キャンプ
#つなぎ
#ロンパース
柄・デザイン···その他
素材···ポリエステル
季節感···秋、冬
商品の説明
激レア patagonia 24M 2T 90cm フリース ロンパース 魚柄 - ロンパース
激レア patagonia 24M 2T 90cm フリース ロンパース 魚柄 - ロンパース
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