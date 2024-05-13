激レア patagonia 24M 2T 90cm フリース ロンパース 魚柄 - ロンパース

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激レア　patagonia 24M 2T 90cm フリース　ロンパース　魚柄

パタゴニア

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激レア　patagonia 24M 2T 90cm フリース　ロンパース　魚柄
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商品の詳細

サイズアウトの為出品します。

レアな柄物フリースロンパースです。

寒い日のお出かけ、お散歩に。
防寒対策になります。
ベビーカーでも大変活躍しました。
フリースで超あたたか。
股回りもしっかり広がる為、
オムツ替えも楽ちんでした。

フリース特有使用に伴う毛玉感ありです。



#アウトドア　
#patagonia
#パタゴニア
#ノースフェイス
#Columbia
#キャンプ
#つなぎ
#ロンパース

柄・デザイン···その他
素材···ポリエステル
季節感···秋、冬

商品の説明

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