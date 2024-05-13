利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

日本育児 スマートゲイト2 拡張フレーム2本 ＋ 専用ワイドパネルM

商品の詳細

スマートゲイト2本体、拡張フレーム×2本、専用ワイドパネルMのセットです。



破損部分は特になく、比較的美品です。