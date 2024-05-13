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familiar ショルダーバッグ ポシェット チェック リボン
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￥2280税込
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商品の詳細
ファミリアで購入したリボンが可愛い、上品なポシェットです。
2，3回のみの使用ですので、美品です。
角のスレなどもございません。
ショルダーが短いので、お子様用です。大人用ではございません。
きちんとしたシーンにもピッタリのバッグです。
サイズ 約16.5cmx14cmx4.5cm
柄・デザイン···チェック
カラー···ブルー
素材···フェイクレザー
2，3回のみの使用ですので、美品です。
角のスレなどもございません。
ショルダーが短いので、お子様用です。大人用ではございません。
きちんとしたシーンにもピッタリのバッグです。
サイズ 約16.5cmx14cmx4.5cm
柄・デザイン···チェック
カラー···ブルー
素材···フェイクレザー
商品の説明
familiar ショルダーバッグ ポシェット チェック リボン
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