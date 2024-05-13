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familiar ショルダーバッグ　ポシェット　チェック　リボン

ファミリア

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familiar ショルダーバッグ　ポシェット　チェック　リボン
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商品の詳細

ファミリアで購入したリボンが可愛い、上品なポシェットです。

2，3回のみの使用ですので、美品です。
角のスレなどもございません。


ショルダーが短いので、お子様用です。大人用ではございません。

きちんとしたシーンにもピッタリのバッグです。

サイズ　約16.5cmx14cmx4.5cm

柄・デザイン···チェック

カラー···ブルー
素材···フェイクレザー

商品の説明

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