familiar ショルダーバッグ　ポシェット　チェック　リボン

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商品の詳細

ファミリアで購入したリボンが可愛い、上品なポシェットです。



2，3回のみの使用ですので、美品です。

角のスレなどもございません。





ショルダーが短いので、お子様用です。大人用ではございません。



きちんとしたシーンにもピッタリのバッグです。



サイズ 約16.5cmx14cmx4.5cm



柄・デザイン···チェック



カラー···ブルー

素材···フェイクレザー