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コーデュロイ限定生地
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￥34474税込
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商品の詳細
柄物コーデュロイの限定生地ページです。
どちらも使い切り次第終了となります。
サイズにもよりますが各3~4名様分ほどかと思います。
コーデュロイになる為、通常の価格よりプラス¥300となります。
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サイズにもよりますが各3~4名様分ほどかと思います。
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商品の説明
コーデュロイ限定生地
コーデュロイ限定生地
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