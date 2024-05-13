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コーデュロイ限定生地

Kspoon

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商品の詳細

柄物コーデュロイの限定生地ページです。

どちらも使い切り次第終了となります。
サイズにもよりますが各3~4名様分ほどかと思います。

コーデュロイになる為、通常の価格よりプラス¥300となります。

商品の説明

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