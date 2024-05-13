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Smart Start snoozzz うつぶせ寝防止ベルト フルセット

Wspoon

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Smart Start snoozzz うつぶせ寝防止ベルト フルセット
Smart Start snoozzz うつぶせ寝防止ベルト フルセット
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商品の詳細

SmartStartsnoozzz
うつぶせ寝防止ベルト　フルセット
ラージベルト付き(6ヵ月から2歳までが対象)

開封して試着だけしましたが
結局使用しなかったのでほぼ未使用です

状態はいいと思いますが一度開封済みですので
気になる方はご遠慮ください

ペット・喫煙なしです

商品の説明

Smart Start snoozzz うつぶせ寝防止ベルト フルセット
【セット買い】Smart Start snoozzz うつぶせ寝防止ベルト スヌーズ &専用おくるみベルト ラージ
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