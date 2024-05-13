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レア　希少　ミキハウス　ダルマオール　セット　写真撮影

ミキハウス

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レア　希少　ミキハウス　ダルマオール　セット　写真撮影
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商品の詳細

ミキハウスのポロシャツとダルマオールのセットです。

ロケーションフォトなどにぴったりのダルマロンパースで可愛いです。

とても良い生地で、毛玉などの傷みが全くできませんでした。

大事に保管をしておりましたが、あくまでも一度人の手に渡った品物で、また、子供が着用した洋服であることを、ご理解頂きご購入ください。

状態に関しては、上記写真にてご判断いただき、ご質問等でご納得頂きましたら、ご購入ください。

見落とし部分含め、状態の受け止め方には個人差がありますが、ご返品はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。

他サイトでも出品しておりますので、そちらで売れたら販売終了します。


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