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レア 希少 ミキハウス ダルマオール セット 写真撮影
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￥1850税込
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商品の詳細
ロケーションフォトなどにぴったりのダルマロンパースで可愛いです。
とても良い生地で、毛玉などの傷みが全くできませんでした。
大事に保管をしておりましたが、あくまでも一度人の手に渡った品物で、また、子供が着用した洋服であることを、ご理解頂きご購入ください。
状態に関しては、上記写真にてご判断いただき、ご質問等でご納得頂きましたら、ご購入ください。
見落とし部分含め、状態の受け止め方には個人差がありますが、ご返品はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。
他サイトでも出品しておりますので、そちらで売れたら販売終了します。
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商品の説明
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