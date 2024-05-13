レア　希少　ミキハウス　ダルマオール　セット　写真撮影

商品の詳細

ミキハウスのポロシャツとダルマオールのセットです。



ロケーションフォトなどにぴったりのダルマロンパースで可愛いです。



とても良い生地で、毛玉などの傷みが全くできませんでした。



大事に保管をしておりましたが、あくまでも一度人の手に渡った品物で、また、子供が着用した洋服であることを、ご理解頂きご購入ください。



状態に関しては、上記写真にてご判断いただき、ご質問等でご納得頂きましたら、ご購入ください。



見落とし部分含め、状態の受け止め方には個人差がありますが、ご返品はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。



他サイトでも出品しておりますので、そちらで売れたら販売終了します。





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