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piupiuchik 24M ボーダーニット

ピウピウチック

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piupiuchik 24M ボーダーニット
piupiuchik 24M ボーダーニット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

インポートブランドのピウピウチックらしい、おしゃれで鮮やかな青色のボーダーニットです(^^)
モヘアのようなもわもわ、ふわふわ素材でとっても可愛くてどんなパンツなどにも合わせられます。


柄・デザイン···ボーダー

カラー···ブルー

季節感···春、秋、冬

商品の説明

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