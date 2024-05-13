【新品・未使用】愛育病院　ミキハウスお祝いセット（全部入り）

商品の詳細

2023年7月に東京都港区の愛育病院からプレゼントしていただいた、ミキハウスのベビーグッズです。

合計約3万円相当ですが、第一子のときも似たようなものをいただいたので出品いたします。



どれもこれからの季節に使いやすい商品になっています。



すべて新品・未使用になりますが、

自宅保管のためご容赦ください。



●無撚糸フード(定価2,530円)サイズ フリー

●胴着無撚糸くまワンポイント刺繍(定価4,290円)サイズフリー(50-70)

●ピュアベールどうぶつ柄フライス短肌着(定価2,750円)サイズ50

●ピュアベールどうぶつ柄フライスコンビ肌着(定価3,740円)サイズ50

●クマステッチプレシューズ白（定価7,700円）サイズ12cm

●ベビースキンケアベビーオイル(定価4,180円)

●ベビースキンケアミルクローション(定価4,180円)

●ミキハウス カタログ



箱なしでお送りしたいと思っております。

箱ありご希望の場合はご相談ください。



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