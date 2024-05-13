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23日までの出品です！ボンポワン チェリーエンブロイダリージャケット 12A
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￥9600税込
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商品の詳細
チェリーエンブロイダリージャケット
47,300円(税込)
サイズ 12A
カラー:グリーングレー
新品未使用
娘用に海外正規店から購入したのですが、明らかに大きすぎたので出品致します。
セール除外品なのでお買い得です。
ボンポワンは元々縫製が荒いので神経質な方はご遠慮ください。
商品の説明
23日までの出品です！ボンポワン チェリーエンブロイダリージャケット ...
ボンポワン オンラインストア | Bonpoint チェリー エンブロイダリー ...
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