23日までの出品です！ボンポワン　チェリーエンブロイダリージャケット　12A

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商品の詳細

Bonpoint

チェリーエンブロイダリージャケット

47,300円(税込)

サイズ 12A

カラー:グリーングレー

新品未使用



娘用に海外正規店から購入したのですが、明らかに大きすぎたので出品致します。

セール除外品なのでお買い得です。

ボンポワンは元々縫製が荒いので神経質な方はご遠慮ください。