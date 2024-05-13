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モンベル パウダーカバーオール スノーウェア スキーウェア 90
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￥3384税込
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商品の詳細
モンベルのパウダーカバーオールです
サイズ：９０
色：レッド
目立つ赤色が雪に映えてとても可愛いです(*´꒳`*)
後ろの肩あたりに、汚れあり
２着持っておりましたので、使用頻度としては少ないです。
記名無し
クリーニング店にてクリーニング済みです(^^)
モンベル
mont-bell
パウダー
カバーオール
つなぎ
雪遊び
スノーウェア
スキーウェア
柄・デザイン···無地
カラー···レッド
季節感・特徴···冬
サイズ：９０
色：レッド
目立つ赤色が雪に映えてとても可愛いです(*´꒳`*)
後ろの肩あたりに、汚れあり
２着持っておりましたので、使用頻度としては少ないです。
記名無し
クリーニング店にてクリーニング済みです(^^)
モンベル
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パウダー
カバーオール
つなぎ
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商品の説明
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