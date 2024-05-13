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モンベル　パウダーカバーオール　スノーウェア　スキーウェア　90

モンベル

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モンベル　パウダーカバーオール　スノーウェア　スキーウェア　90
モンベル　パウダーカバーオール　スノーウェア　スキーウェア　90
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商品の詳細

モンベルのパウダーカバーオールです

サイズ：９０

色：レッド

目立つ赤色が雪に映えてとても可愛いです(*´꒳`*)

後ろの肩あたりに、汚れあり

２着持っておりましたので、使用頻度としては少ないです。


記名無し

クリーニング店にてクリーニング済みです(^^)


モンベル
mont-bell
パウダー
カバーオール
つなぎ
雪遊び
スノーウェア
スキーウェア






柄・デザイン···無地

カラー···レッド

季節感・特徴···冬

商品の説明

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