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【新品未使用】クマの着ぐるみ 70㎝ 男女兼用 Afternoon Tea
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￥1720税込
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商品の詳細
赤ちゃんの肌に触れる内側は綿100%
手足の袖先をくるりとひっくり返すと手足がすっぽり覆われるのでとても暖かです。
手袋や靴下のように紛失の心配もなし♫
■70㎝
■男女兼用
■定価7,150（税込）
■肌に触れる内側は綿100%
■ネット使用で洗濯機可能
新品未使用
撮影の為開封しております
★こちらの商品は匿名配送【ゆうゆうorらくらく】メルカリ便どちらかの発送になります。
発送後の通知にてご連絡とさせて頂きます。
※便の指定不可
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商品の説明
オンライン限定商品】 クマの着ぐるみ 70㎝ 男女兼用 Afternoon Tea ...
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クマの着ぐるみ 70㎝ 男女兼用 Afternoon Tea - 通販 - gnlexpress.ch
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