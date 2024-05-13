  • 【新品未使用】クマの着ぐるみ　70㎝　男女兼用　Afternoon Tea
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【新品未使用】クマの着ぐるみ　70㎝　男女兼用　Afternoon Tea

Uterse

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1720税込

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【新品未使用】クマの着ぐるみ　70㎝　男女兼用　Afternoon Tea
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商品の詳細

アフタヌーンティーのくまの着ぐるみです。
赤ちゃんの肌に触れる内側は綿100%
手足の袖先をくるりとひっくり返すと手足がすっぽり覆われるのでとても暖かです。
手袋や靴下のように紛失の心配もなし♫

■70㎝
■男女兼用
■定価7,150（税込）
■肌に触れる内側は綿100%
■ネット使用で洗濯機可能

新品未使用
撮影の為開封しております

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※便の指定不可

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商品の説明

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