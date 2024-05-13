- 当日発送
- 送料無料
正規品 コンゲススロイド リュック 通園バッグ 遠足リュック バックパック
- 販売価格 ：
-
￥7104税込
- 獲得ポイント ：
- 235ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
即完売してしまった人気のコンゲスのくじらデザインのリュックです。
【アイテム情報】
北欧・デンマークのベビーブランド「コンゲススロイド」から「RAINYKIDSBACKPACKJUNIOR」が入荷。
撥水性のある生地を使用した子供向けのバックパック。
バッグの素材にはエコテックス（R）の認証を取得したポリエステルを採用。表面の撥水加工も、環境・人体に影響が少ないバイオフィニッシュエコ（R）のコーティングを施しています。
環境にも配慮したコンゲススロイドならではのアイテム。
落ち着いたカラーに大人っぽいタッチの小ぶりなイラストがとってもかわいいバッグは、出産祝いや入園祝い、お誕生日などのギフトにもおすすめ。
ブラウザにより、画像と実物の色が多少異なる場合がございます。
【素 材】ポリエステル
【サイズ】
約縦32.5cm×横22cm×マチ10.5cm、ハンドル21cm、ストラップ39cm〜66cm
※平置きの外寸です。商品によって僅少の誤差があり、表記と実寸が少々異なる場合がございます。
予めご了承ください。
【仕 様】
開閉：ファスナー
外側：ファスナーポケット×1、サイドポケット×1
内側：フリーポケット×1、ペンホルダー×2
ご質問などございましたらお気軽にお声掛けください。
#KongesSloejd#北欧#クジラ柄#rainybackpack
撥水キッズリュックRAINYKIDSBACKPACKJUNIORwhaleboatリュックバックパックお出かけバッグ
【アイテム情報】
北欧・デンマークのベビーブランド「コンゲススロイド」から「RAINYKIDSBACKPACKJUNIOR」が入荷。
撥水性のある生地を使用した子供向けのバックパック。
バッグの素材にはエコテックス（R）の認証を取得したポリエステルを採用。表面の撥水加工も、環境・人体に影響が少ないバイオフィニッシュエコ（R）のコーティングを施しています。
環境にも配慮したコンゲススロイドならではのアイテム。
落ち着いたカラーに大人っぽいタッチの小ぶりなイラストがとってもかわいいバッグは、出産祝いや入園祝い、お誕生日などのギフトにもおすすめ。
ブラウザにより、画像と実物の色が多少異なる場合がございます。
【素 材】ポリエステル
【サイズ】
約縦32.5cm×横22cm×マチ10.5cm、ハンドル21cm、ストラップ39cm〜66cm
※平置きの外寸です。商品によって僅少の誤差があり、表記と実寸が少々異なる場合がございます。
予めご了承ください。
【仕 様】
開閉：ファスナー
外側：ファスナーポケット×1、サイドポケット×1
内側：フリーポケット×1、ペンホルダー×2
ご質問などございましたらお気軽にお声掛けください。
#KongesSloejd#北欧#クジラ柄#rainybackpack
撥水キッズリュックRAINYKIDSBACKPACKJUNIORwhaleboatリュックバックパックお出かけバッグ
商品の説明
2023年最新】コンゲススロイド リュックの人気アイテム - メルカリ
格安最新品 Konges Slojd (コンゲススロイド) バックパック リュック ...
SALE!! Konges sloejd コンゲススロイド リュック バックパック ミニ ...
格安最新品 Konges Slojd (コンゲススロイド) バックパック リュック ...
バーバリー BURBERRY リュック/リュックパック-
SALE!! Konges sloejd コンゲススロイド リュック バックパック ミニ ...
Bonpoint - 新品タグ付き〔完売品〕MEI デイパック リュック kids ...
進級や入園入学祝いに！男の子におすすめのキッズリュック・バック ...
Bonpoint - 新品タグ付き〔完売品〕MEI デイパック リュック kids ...
100%新品得価 コンゲススロイド 恐竜 キッズリュックの通販 by suuu's ...
進級や入園入学祝いに！女の子におすすめのキッズリュック・バック ...
SALE!! Konges sloejd コンゲススロイド リュック バックパック ミニ ...
Bonpoint - KULING 子供用リュック 即発送 新品未使用の通販 by ...
Bonpoint - 新品タグ付き〔完売品〕MEI デイパック リュック kids ...
ベビー・キッズ・子ども用ファッション小物・バッグのデイリーランキング
-
-
1
プチバトー カバーオール アウター
ロンパース
￥1,638
-
2
【新品・タグ付き】GAP セットアップ
トップス
￥1,799
-
-
4
６点セット
トップス
￥3,519
-
-