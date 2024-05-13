正規品 コンゲススロイド リュック 通園バッグ 遠足リュック バックパック

商品の詳細

即完売してしまった人気のコンゲスのくじらデザインのリュックです。



【アイテム情報】

北欧・デンマークのベビーブランド「コンゲススロイド」から「RAINYKIDSBACKPACKJUNIOR」が入荷。

撥水性のある生地を使用した子供向けのバックパック。



バッグの素材にはエコテックス（R）の認証を取得したポリエステルを採用。表面の撥水加工も、環境・人体に影響が少ないバイオフィニッシュエコ（R）のコーティングを施しています。

環境にも配慮したコンゲススロイドならではのアイテム。

落ち着いたカラーに大人っぽいタッチの小ぶりなイラストがとってもかわいいバッグは、出産祝いや入園祝い、お誕生日などのギフトにもおすすめ。



ブラウザにより、画像と実物の色が多少異なる場合がございます。



【素 材】ポリエステル



【サイズ】

約縦32.5cm×横22cm×マチ10.5cm、ハンドル21cm、ストラップ39cm〜66cm



※平置きの外寸です。商品によって僅少の誤差があり、表記と実寸が少々異なる場合がございます。

予めご了承ください。



【仕 様】

開閉：ファスナー

外側：ファスナーポケット×1、サイドポケット×1

内側：フリーポケット×1、ペンホルダー×2











ご質問などございましたらお気軽にお声掛けください。



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