4moms ママルー電動バウンサー

商品の詳細

4momsmamaRoo4の電動バウンサーです。

こちらで購入して2ヶ月ほど使用しました。

全体的に状態は綺麗な方です。

写真にも掲載しましたが、1箇所細かい傷があります。

写真でご確認ください。

他にもあった場合はご了承下さい。



付属品は写真に載せた全てです。

元箱はない為丁寧な梱包して発送いたします。