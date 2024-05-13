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4moms ママルー電動バウンサー
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￥6450税込
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商品の詳細
4momsmamaRoo4の電動バウンサーです。
こちらで購入して2ヶ月ほど使用しました。
全体的に状態は綺麗な方です。
写真にも掲載しましたが、1箇所細かい傷があります。
写真でご確認ください。
他にもあった場合はご了承下さい。
付属品は写真に載せた全てです。
元箱はない為丁寧な梱包して発送いたします。
こちらで購入して2ヶ月ほど使用しました。
全体的に状態は綺麗な方です。
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写真でご確認ください。
他にもあった場合はご了承下さい。
付属品は写真に載せた全てです。
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商品の説明
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