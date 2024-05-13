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ミナペルホネン タンバリン レッスンバッグ

ミナペルホネン

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ミナペルホネン タンバリン レッスンバッグ
ミナペルホネン タンバリン レッスンバッグ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

minaperhonenミナペルホネン
tambourineタンバリン
レッスンバック
Lサイズ
navyネイビー

キッズのバッグですが、大人の方が使っても素敵なバッグです。

新品未使用

発送の際はコンパクトにたたんでお送りさせて頂きますので、ご了承下さい。
自宅保管の為、細かな点が気になる方はご購入をお控え下さい。

商品の説明

ミナペルホネン タンバリン レッスンバッグ
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