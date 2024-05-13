ミナペルホネン タンバリン レッスンバッグ

商品の詳細

minaperhonenミナペルホネン

tambourineタンバリン

レッスンバック

Lサイズ

navyネイビー



キッズのバッグですが、大人の方が使っても素敵なバッグです。



新品未使用



発送の際はコンパクトにたたんでお送りさせて頂きますので、ご了承下さい。

自宅保管の為、細かな点が気になる方はご購入をお控え下さい。