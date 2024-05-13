OAT children oat ロンパース リネン ブルマ バースデー衣装

商品の詳細

毎年人気のデザインで、完売しているshopもあるかと思います。

国内セレクトショップにて購入しました。

着用回数は1度、短時間屋内撮影で使用したのみです。



洗濯は手洗いでしました。

目立った汚れはありませんが、子供が着用したものになりますのでご理解ある方のみ購入をお願い致します。



カラー：Petal

サイズ：1-2y

定価：8,680円





ロンパース

お祝い着

一歳誕生日



organiczoo

kongessloejd

mabli

rylee+cru

tinnycottons

jamiekay

marsou

carlijnq

ススコシ

susukoshi

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bebeorganic

studiobohemeparis

thecanpament

popelin

twincollective

playup

carlijnq

soll

caramel

meadformini

mish\u0026puff

お好きな方にも。