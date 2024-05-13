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oshkosh オシュコシュ オーバーオール 足付き
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商品の詳細
オシュコシュのコーデュロイ足付きオーバーオールになります。
USA製。
足付きは珍しくカワイイですよ！
カラー···ブルー
素材···コーデュロイ
USA製。
足付きは珍しくカワイイですよ！
カラー···ブルー
素材···コーデュロイ
商品の説明
アメリカ古着 オシュコシュ 足付きオーバーオール
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