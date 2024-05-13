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oshkosh オシュコシュ オーバーオール 足付き

オシュコシュ

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oshkosh オシュコシュ オーバーオール 足付き
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商品の詳細

オシュコシュのコーデュロイ足付きオーバーオールになります。
USA製。
足付きは珍しくカワイイですよ！
カラー···ブルー
素材···コーデュロイ

商品の説明

oshkosh オシュコシュ オーバーオール 足付き
アメリカ古着　オシュコシュ　足付きオーバーオール
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