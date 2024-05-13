【値下】ラルフローレン　ロンパース　セット

商品の詳細

どれも1度か2度、短時間の着用だったと思います。比較的綺麗です＾＾



6Mと9Mの差はあまり感じなかったように思います



半袖は上からカーディガンなどを羽織って着たり、体温調節がしやすいです♡

チェックのロンパースは中に長袖を着てこれからの季節も楽しめます♡



どなたか着ていただける方に＾＾