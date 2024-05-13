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【値下】ラルフローレン　ロンパース　セット

ラルフローレン

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商品の詳細

どれも1度か2度、短時間の着用だったと思います。比較的綺麗です＾＾

6Mと9Mの差はあまり感じなかったように思います

半袖は上からカーディガンなどを羽織って着たり、体温調節がしやすいです♡
チェックのロンパースは中に長袖を着てこれからの季節も楽しめます♡

どなたか着ていただける方に＾＾

商品の説明

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