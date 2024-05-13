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バーバリー　中綿ジャケット

バーバリー

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商品の詳細

ワンシーズン着ましたがかなり美品です。
フード取り外し可能。

即購入OK
子どもが着用したものですので神経質な方はご遠慮ください。

商品の説明

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