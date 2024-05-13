ミキハウス　フリース　アウター

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ミキハウス

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商品の詳細

昨年、こちらで購入しました！

80cmですが、90cm着用の息子が着ていました！

可愛かったので、当方では数回お出かけの際に着用したのみです。
まだまだ綺麗に着用いただけると思います。

子ども着用の中古品のため、ご理解のうえご購入ください。

商品の説明

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