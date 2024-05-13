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ミキハウス フリース アウター
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商品の詳細
昨年、こちらで購入しました！
80cmですが、90cm着用の息子が着ていました！
可愛かったので、当方では数回お出かけの際に着用したのみです。
まだまだ綺麗に着用いただけると思います。
子ども着用の中古品のため、ご理解のうえご購入ください。
80cmですが、90cm着用の息子が着ていました！
可愛かったので、当方では数回お出かけの際に着用したのみです。
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子ども着用の中古品のため、ご理解のうえご購入ください。
商品の説明
フリースダッフルコート（その他アウター）｜MIKI HOUSE（ミキハウス ...
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