新品タグ付き　ポールスミス　ジュニア　ポロシャツ　3A

商品の詳細

サイズ 3A95cmぐらい

お色 ネイビー



ハロッズにて購入。

着る機会がなくサイズアウトしてしまいました。



こちらの商品は他社にて同時に出品しておりますので、購入いただけるさいは、お手数ですがコメントくださいますようお願い致します。





#PaulSmithJunior

#RalphLauren

#Burberrychildren