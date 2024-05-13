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新品タグ付き ポールスミス ジュニア ポロシャツ 3A
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商品の詳細
サイズ 3A95cmぐらい
お色 ネイビー
ハロッズにて購入。
着る機会がなくサイズアウトしてしまいました。
こちらの商品は他社にて同時に出品しておりますので、購入いただけるさいは、お手数ですがコメントくださいますようお願い致します。
#PaulSmithJunior
#RalphLauren
#Burberrychildren
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着る機会がなくサイズアウトしてしまいました。
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商品の説明
【新品】Paul Smith junior ポールスミスジュニア シャツ 3A
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ポールスミスジュニア3A-4A服セット | labiela.com
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