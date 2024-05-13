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新品タグ付き　ポールスミス　ジュニア　ポロシャツ　3A

ポールスミス

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2340税込

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商品の詳細

サイズ　3A95cmぐらい
お色　ネイビー

ハロッズにて購入。
着る機会がなくサイズアウトしてしまいました。

こちらの商品は他社にて同時に出品しておりますので、購入いただけるさいは、お手数ですがコメントくださいますようお願い致します。


#PaulSmithJunior
#RalphLauren
#Burberrychildren

商品の説明

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