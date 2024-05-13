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クロムハーツロンパース
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商品の詳細
2度着用したのみで、とても綺麗です。
素人検品ですが目立った汚れはございません。
カラー ホワイト
サイズ 12months
正規品で状態も良いですが、あくまでもUSED品なのでご理解頂ける方でお願いします！！
商品の説明
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