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クロムハーツロンパース

クロムハーツ

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商品の詳細

クロムハーツのベビーロンパースです。

2度着用したのみで、とても綺麗です。
素人検品ですが目立った汚れはございません。

カラー　ホワイト
サイズ　12months


正規品で状態も良いですが、あくまでもUSED品なのでご理解頂ける方でお願いします！！

商品の説明

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