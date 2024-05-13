クロムハーツロンパース

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

クロムハーツのベビーロンパースです。



2度着用したのみで、とても綺麗です。

素人検品ですが目立った汚れはございません。



カラー ホワイト

サイズ 12months





正規品で状態も良いですが、あくまでもUSED品なのでご理解頂ける方でお願いします！！