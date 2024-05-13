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ジョイントマット防音断熱ノンホル転倒防止サイドパーツ付き32枚コーヒー×ベージュ
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-
￥7480税込
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商品の詳細
・素材
PE
・カラー
ブラウン×ベージュ
・商品サイズ
60*60*2cm/枚
・梱包数
2
・組立品/完成品
組立品
この商品について：
◎01使いやすい大判サイズ
◎02抗動撃・傷・汚れに強いEVA弾性樹脂、転倒・傷防止対策に！
◎03温度遮断、優れた保温性・断熱性
◎04階下への防音対策
◎05滑り止め
◎06お手入れ簡単、水洗いok
◎07自由に組み替えレイアウト
◎08サイドパーツがフルセット付き
PE
・カラー
ブラウン×ベージュ
・商品サイズ
60*60*2cm/枚
・梱包数
2
・組立品/完成品
組立品
この商品について：
◎01使いやすい大判サイズ
◎02抗動撃・傷・汚れに強いEVA弾性樹脂、転倒・傷防止対策に！
◎03温度遮断、優れた保温性・断熱性
◎04階下への防音対策
◎05滑り止め
◎06お手入れ簡単、水洗いok
◎07自由に組み替えレイアウト
◎08サイドパーツがフルセット付き
商品の説明
大特価即納】 ジョイントマット防音断熱ノンホル転倒防止サイドパーツ ...
コーヒー×ベージュ】ジョイントマット大判60cm6畳32枚厚手 2cmおしゃれ-
ジョイントマット高品質防音断熱ノンホル転倒防止サイドパーツ付き16枚 ...
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