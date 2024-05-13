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ラルフローレン　リバーシブル　ダウンベスト　18M 85cm

Gterse

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ラルフローレン　リバーシブル　ダウンベスト　18M 85cm
ラルフローレン　リバーシブル　ダウンベスト　18M 85cm
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商品の詳細

ラルフローレン
リバーシブル
ダウンベスト
アウター
18m
85cm


襟を嫌がり着てもらえずでした。

サイズアウトしてしまったので泣く泣く出品です。

家で一瞬試着したのみです。

表はブルー、裏はイエローでどちらも光沢のある生地感です。

商品の説明

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