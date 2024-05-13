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ラルフローレン リバーシブル ダウンベスト 18M 85cm
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商品の詳細
ラルフローレン
リバーシブル
ダウンベスト
アウター
18m
85cm
襟を嫌がり着てもらえずでした。
サイズアウトしてしまったので泣く泣く出品です。
家で一瞬試着したのみです。
表はブルー、裏はイエローでどちらも光沢のある生地感です。
リバーシブル
ダウンベスト
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18m
85cm
襟を嫌がり着てもらえずでした。
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家で一瞬試着したのみです。
表はブルー、裏はイエローでどちらも光沢のある生地感です。
商品の説明
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