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パウパトロールリュック＆キャリーケース

パウパトロール

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4691税込

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パウパトロールリュック＆キャリーケース
パウパトロールリュック＆キャリーケース
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

キャラクター…パウパトロール
リュック縦…40cm横…30cmマチ幅…14cm
キャリー(にした場合)縦…70cm

リュックにして背負う事もでき、
キャリーケースにして楽々引くこともできます。

イチオシポイント↓
外でキャリーを使用した場合ローラの汚れが
気になりますがカバーがあるので家の中に
持ち帰っても綺麗な状態で置けます！

手放す理由↓(新品・未使用)
子供の保育園バックにしようとお店で購入しましたが
後日、他のパウパトロールのリュックと出会い
子供が一目惚れ購入する事になりました。

使用の道が無くなったので他のパウパトロールが
好きな子に譲ろうと思いメルカリに出品致します。

商品の説明

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