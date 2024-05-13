パウパトロールリュック＆キャリーケース

商品の詳細

キャラクター…パウパトロール

リュック縦…40cm横…30cmマチ幅…14cm

キャリー(にした場合)縦…70cm



リュックにして背負う事もでき、

キャリーケースにして楽々引くこともできます。



イチオシポイント↓

外でキャリーを使用した場合ローラの汚れが

気になりますがカバーがあるので家の中に

持ち帰っても綺麗な状態で置けます！



手放す理由↓(新品・未使用)

子供の保育園バックにしようとお店で購入しましたが

後日、他のパウパトロールのリュックと出会い

子供が一目惚れ購入する事になりました。



使用の道が無くなったので他のパウパトロールが

好きな子に譲ろうと思いメルカリに出品致します。