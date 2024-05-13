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パウパトロールリュック＆キャリーケース
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￥4691税込
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商品の詳細
リュック縦…40cm横…30cmマチ幅…14cm
キャリー(にした場合)縦…70cm
リュックにして背負う事もでき、
キャリーケースにして楽々引くこともできます。
イチオシポイント↓
外でキャリーを使用した場合ローラの汚れが
気になりますがカバーがあるので家の中に
持ち帰っても綺麗な状態で置けます！
手放す理由↓(新品・未使用)
子供の保育園バックにしようとお店で購入しましたが
後日、他のパウパトロールのリュックと出会い
子供が一目惚れ購入する事になりました。
使用の道が無くなったので他のパウパトロールが
好きな子に譲ろうと思いメルカリに出品致します。
商品の説明
パウ・パトロール コロコロキャリー
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