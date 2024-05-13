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【新品・お祝いラッピング箱未開封】ファミリア×JALコラボデニムバッグ、チャーム
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￥15500税込
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商品の詳細
デニムバッグ（レッスンバッグ）とキャビンアテンダントのチャームのセットです。
お祝い用のプレゼントとしてラッピング購入し、そのまま保管してました。
このままの状態でお送りさせていただく予定です。
自宅保管ですので、ラッピングは個人的には気にならない程度の小さい折り目があります。ご理解の上、購入お願いします。
場合よっては自身で利用する場合もございますので、その場合は出品を取り消させていただきます。
カラー···グレー×レッド
バッグサイズ···A4サイズ収納可
季節感···春、夏、秋、冬
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商品の説明
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