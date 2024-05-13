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アニエスベー　Tシャツ　サロペット　セット

アニエスベー

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2624税込

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アニエスベー　Tシャツ　サロペット　セット
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

使わないまま自宅保管していました。
水通しもしていません。
喫煙者、ペットなし

6moisなので、60から70くらいのサイズです！

サロペットは裏起毛です。

アニエスベー
ラルフローレン
ケイトスペード
bebe
ミキハウス
ファミリア
Carter’s
next
ZARAbaby
babyGAP
プチバトー
ジャニージャック
ジンボリー
RalphLauren

など好きな方にオススメです！

商品の説明

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