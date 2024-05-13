アニエスベー　Tシャツ　サロペット　セット

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

使わないまま自宅保管していました。

水通しもしていません。

喫煙者、ペットなし



6moisなので、60から70くらいのサイズです！



サロペットは裏起毛です。



アニエスベー

ラルフローレン

ケイトスペード

bebe

ミキハウス

ファミリア

Carter’s

next

ZARAbaby

babyGAP

プチバトー

ジャニージャック

ジンボリー

RalphLauren



など好きな方にオススメです！