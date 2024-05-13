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アニエスベー Tシャツ サロペット セット
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商品の詳細
使わないまま自宅保管していました。
水通しもしていません。
喫煙者、ペットなし
6moisなので、60から70くらいのサイズです！
サロペットは裏起毛です。
アニエスベー
ラルフローレン
ケイトスペード
bebe
ミキハウス
ファミリア
Carter’s
next
ZARAbaby
babyGAP
プチバトー
ジャニージャック
ジンボリー
RalphLauren
など好きな方にオススメです！
水通しもしていません。
喫煙者、ペットなし
6moisなので、60から70くらいのサイズです！
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アニエスベー
ラルフローレン
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商品の説明
アニエスベー Tシャツ サロペット セット
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