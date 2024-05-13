Studio Boheme Paris OURS SWEAT ÉCRU 18m

商品の詳細

STUDIOBOHEMEPARIS

OURSSWEATÉCRU

サイズ 18m



去年大人気のトップス

2回ほど着用の美品です。

モコモコ素材なので着用感全くない

とは言えませんが、綺麗な状態だと思います。



海外製品ですので、裁縫の甘い部分がある場合がございます。ご理解ある方のみご検討ください。



発送はコンパクトに折り畳み、簡易包装にてお送りします。



季節感···秋、冬





boheme

oat

organiczoo

grown

nixnut

hellolupo

mishaandpuff

caramel

kalinka

soorploom

apolina

bonjourdiary

ziggylow

bambolina

kiddystuff

thesimplefolk

twincollective

donsje

babytoly

kongessloid

sillysiras