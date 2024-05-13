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Studio Boheme Paris OURS SWEAT ÉCRU 18m

キャラメルベイビーアンドチャイルド

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Studio Boheme Paris OURS SWEAT ÉCRU 18m
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商品の詳細

STUDIOBOHEMEPARIS
OURSSWEATÉCRU
サイズ　18m

去年大人気のトップス
2回ほど着用の美品です。
モコモコ素材なので着用感全くない
とは言えませんが、綺麗な状態だと思います。

海外製品ですので、裁縫の甘い部分がある場合がございます。ご理解ある方のみご検討ください。

発送はコンパクトに折り畳み、簡易包装にてお送りします。

季節感···秋、冬


boheme
oat
organiczoo
grown
nixnut
hellolupo
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caramel
kalinka
soorploom
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bambolina
kiddystuff
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donsje
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kongessloid
sillysiras

商品の説明

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