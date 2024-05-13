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パタゴニア レトロX ボアベスト 3T
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商品の詳細
数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。
正規店にて購入しましたが、数回着ただけでサイズアウトしましたので出品させていただきます。同じ品物の出品が多数見受けられますが、玉になりやすいボアは比較的いい状態だと思います。
ペット、喫煙者はおりません。
カラー...ベージュ
柄・デザイン...無地,プリント（ロゴなど）,その他
季節感・特徴...春,夏,秋
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ペット、喫煙者はおりません。
カラー...ベージュ
柄・デザイン...無地,プリント（ロゴなど）,その他
季節感・特徴...春,夏,秋
商品の説明
【Baby＆Kids】ベビーレトロX ベスト
Patagonia パタゴニア | BABY RETRO-X VEST/ベビーレトロXベスト ...
ベビー・レトロX・ベスト | パタゴニア公式サイト | Baby Retro-X Vest
パタゴニア キッズ ベスト レトロ 3T sleeklooking.com
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パタゴニア レトロxの通販・価格比較 - 価格.com
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