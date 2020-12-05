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ジェラートピケ　2020クリスマス限定　ジャガードプルオーバー

ジェラートピケ

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ジェラートピケ　2020クリスマス限定　ジャガードプルオーバー
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商品の詳細

ジェラートベアkidsジャガードプルオーバー

サイズ　90〜100XXS
タグ無しですが、新品未使用品です☺︎


少し圧縮して宅急便コンパクトか
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ジェラートピケ
ジェラピケ
gelatopique
出産祝い
テディベア

商品の説明

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