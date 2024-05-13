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Misha and Puff Picnic Shorts 18-24m

キャラメルベイビーアンドチャイルド

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Misha and Puff Picnic Shorts 18-24m
Misha and Puff Picnic Shorts 18-24m
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商品の詳細

1回のみ着用
フロント部分に糸の飛び出しあり、目立たないと思いますが気になる方はご遠慮ください。

1歳から2歳にちょうど良く、ぽんぽこりんのお腹と短い手足が特に可愛かったです。

商品の説明

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