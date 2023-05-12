(タグ付き)ファミリア　トートバッグ

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ファミリア

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···ブルー
柄・デザイン···チェック
季節感···春、夏、秋、冬

ファミリアのトートバッグです♪

新品未使用です！
サイズ:約23×23×10
色:ブルー

商品の説明

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