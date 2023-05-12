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(タグ付き)ファミリア トートバッグ
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￥2304税込
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商品の詳細
カラー···ブルー
柄・デザイン···チェック
季節感···春、夏、秋、冬
ファミリアのトートバッグです♪
新品未使用です！
サイズ:約23×23×10
色:ブルー
柄・デザイン···チェック
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サイズ:約23×23×10
色:ブルー
商品の説明
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