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THE NORTH FACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック

ザノースフェイス

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2434税込

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THE NORTH FACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック
THE NORTH FACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック
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商品の詳細

THENORTHFACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック新品

【商品説明】

THENORTHFACE（ザノースフェイス)より「Kバークレーミニ」です。
ヴィンテージスタイルが魅力的なティアドロップ型のバックパック。お子様のちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感。大きなファスナー付きフロントポケットとコンセント形状のレザーパッチがポイントです。

【品番】
NMJ71752

【サイズ】
7L
縦28.5×横21.5×マチ12.5
取出口:20cm

【カラー】
BLACK/ブラック

※折りたたんで発送いたします。


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商品の説明

2023秋冬 ザ・ノース・フェイス キッズ バークレーミニ 7L ブラック NMJ72364 K ジュニア 子供 アウトドア トレッキング バックパック リュック THE NORTH FACE
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