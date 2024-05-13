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THE NORTH FACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック
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￥2434税込
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商品の詳細
THENORTHFACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック新品
【商品説明】
THENORTHFACE（ザノースフェイス)より「Kバークレーミニ」です。
ヴィンテージスタイルが魅力的なティアドロップ型のバックパック。お子様のちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感。大きなファスナー付きフロントポケットとコンセント形状のレザーパッチがポイントです。
【品番】
NMJ71752
【サイズ】
7L
縦28.5×横21.5×マチ12.5
取出口:20cm
【カラー】
BLACK/ブラック
※折りたたんで発送いたします。
キッズ 子供 ベビー リュック バッグ バックパック 幼稚園 保育園 ノースフェイス THENORTHFACE ブラック 黒 男女兼用 ユニセックス モノトーン シンプル 人気 完売 プレゼント 入園 誕生日
【商品説明】
THENORTHFACE（ザノースフェイス)より「Kバークレーミニ」です。
ヴィンテージスタイルが魅力的なティアドロップ型のバックパック。お子様のちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感。大きなファスナー付きフロントポケットとコンセント形状のレザーパッチがポイントです。
【品番】
NMJ71752
【サイズ】
7L
縦28.5×横21.5×マチ12.5
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BLACK/ブラック
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商品の説明
THE NORTH FACEノースフェイスキッズベビーバークレーミニブラック
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