  • 【新品未使用】STUDIO BOHEME PARIS アウター 2y
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Nterse

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【新品未使用】STUDIO BOHEME PARIS アウター 2y
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商品の詳細

ご閲覧いただきありがとうございます。

【STUDIOBOHEMEPARISアウター】

●サイズ：24m

●状態：新品未使用
　着せる前にサイズアウトしてしまったので出品致します。


●その他、注意事項：
ベーシックな薄手のアウターなので男女関係なく夏以外は着用できるかと思います☆

自宅マンションにて保管していました。
細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

☑︎即購入可
☑︎新品未使用であっても一度人の手に渡ったことをご理解の上お買い求め下さい
☑︎発送時は出来るだけ小さく折り畳みお送りさせていただきます。あらかじめご了承ください

ご不明な点があればお気軽にコメント下さい。

STUDIOBOHEMEPARIS
アウター
ベビー服
オーガニック子供服

商品の説明

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