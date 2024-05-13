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bonjour diary テーブルクロス　新品未使用

キャラメルベイビーアンドチャイルド

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商品の詳細

数年前のクリスマスコレクションです。

こちらのテキスタイルは美しく、手仕事の柄がふたつとない芸術作品です。
インテリアにと購入しましたが、使わずじまいに保管しておりました。
bonjourdiaryのテキスタイルは、
テーブルクロスやカーテンにしたり、ベッドカバーにしたりとアレンジいただけます。

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商品の説明

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