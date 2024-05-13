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bonjour diary テーブルクロス 新品未使用
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￥13750税込
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商品の詳細
数年前のクリスマスコレクションです。
こちらのテキスタイルは美しく、手仕事の柄がふたつとない芸術作品です。
インテリアにと購入しましたが、使わずじまいに保管しておりました。
bonjourdiaryのテキスタイルは、
テーブルクロスやカーテンにしたり、ベッドカバーにしたりとアレンジいただけます。
jamiekay
Utakatadeco
BABYGAP
ZARABABY
tinycottons
petitbateau
babygap
babyzara
tocotovintage
minirodiniミニロディーニ
mingokidsミンゴキッズ
mishaandpuff
oeuf
caramel
jax\u0026hedley
wolf\u0026rita
caramelbaby\u0026chidキャラメルベイビー\u0026チャイルド
apolinakids
mishaandpuff
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misha\u0026puff
bonpointボンポワン
BONTONボントン
bobochoses
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numero74
benebene
liilu
soorploom
tocotovintage
yoli\u0026otis
kongessloejd
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商品の説明
【新品未使用】Bonjour Diary ハンドスモックブラウス 6y
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