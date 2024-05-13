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ファミリア デニムショルダーバッグ 激レア
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￥4700税込
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商品の詳細
ファミリアのデニムショルダーバッグです。
かなり昔のものですが綺麗な状態で保管しておりました。
長く使って頂けると思います。
ファミリア好きの方いかがでしょうか？
大きさ 横28cm縦 20cm
かなり昔のものですが綺麗な状態で保管しておりました。
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商品の説明
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