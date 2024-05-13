kalinka kids カリンカ デニムロンパース 18-24m

商品の詳細

数回着用しましたが大切に着ていたので

目立った汚れは見当たりません☺︎︎



こちらで譲り受けたものになります。

襟元タグはもともと

2箇所のみ縫われていましたが、外れてしまいましたのでご理解いただける方のご購入をお願いします。



カリンカでも人気のロンパース♩



とても可愛くてお気に入りでしたが

サイズアウトのため出品致します。







カラー···ブルー



素材···コットン



季節感···春、夏、秋、冬



サイズ…70-80cm