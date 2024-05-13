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kalinka kids カリンカ デニムロンパース 18-24m
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商品の詳細
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こちらで譲り受けたものになります。
襟元タグはもともと
2箇所のみ縫われていましたが、外れてしまいましたのでご理解いただける方のご購入をお願いします。
カリンカでも人気のロンパース♩
とても可愛くてお気に入りでしたが
サイズアウトのため出品致します。
カラー···ブルー
素材···コットン
季節感···春、夏、秋、冬
サイズ…70-80cm
商品の説明
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