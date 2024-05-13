by billie サロペット　2T

商品の詳細

bybillieのサロペット

sizeは2Tです♡



4回程度の使用で傷や汚れは見当たりません^^

洗濯後アイロンをかけていないため、シワはご了承下さい。また、海外製品のため製法が甘いですがご了承下さい。



今の時期はタンクトップやTシャツで、

涼しくなってきたらロンTやニットを下に着て、、

長く愛用できると思います。

デザインがとっても可愛いです♡





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