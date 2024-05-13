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by billie サロペット 2T
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商品の詳細
sizeは2Tです♡
4回程度の使用で傷や汚れは見当たりません^^
洗濯後アイロンをかけていないため、シワはご了承下さい。また、海外製品のため製法が甘いですがご了承下さい。
今の時期はタンクトップやTシャツで、
涼しくなってきたらロンTやニットを下に着て、、
長く愛用できると思います。
デザインがとっても可愛いです♡
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商品の説明
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