【本日限定お値下げ＊】コンゲススロイド 布団カバー 枕カバー セット

商品の詳細

KongesSlojdコンゲススロイド



2022年に13000円弱で購入しました。

新生児期に使用していたベッドに合わせ購入したので、ベッド買い替え後、保管しておりました。



使用期間は短く、他のものと交互に使用していたため比較的、状態は良いと思います。



枕カバーは、ほとんど使用しておりません。



サイズ：Babysize（70×100cm）



コンパクトに折りたたみ発送させて頂きます。



お値下げ不可



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