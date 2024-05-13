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【本日限定お値下げ＊】コンゲススロイド 布団カバー 枕カバー セット

Yterse

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2099税込

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【本日限定お値下げ＊】コンゲススロイド 布団カバー 枕カバー セット
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

KongesSlojdコンゲススロイド

2022年に13000円弱で購入しました。
新生児期に使用していたベッドに合わせ購入したので、ベッド買い替え後、保管しておりました。

使用期間は短く、他のものと交互に使用していたため比較的、状態は良いと思います。

枕カバーは、ほとんど使用しておりません。

サイズ：Babysize（70×100cm）

コンパクトに折りたたみ発送させて頂きます。

お値下げ不可

プロフィールをご覧頂き、中古品・自宅保管にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

商品の説明

【本日限定お値下げ＊】コンゲススロイド 布団カバー 枕カバー セット
Konges Slojd コンゲススロイド 布団カバー 枕カバー セット | フリマアプリ ラクマ

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