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BOTTEGA VENETA ボッテガ ヴェネタ セカンドバッグ 品
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商品の詳細
BOTTEGAVENETA
セカンドバッグ
10年以上前に国内正規店で購入した物になります。BOTTEGAVENETAで珍しいデザインのモデルです。多少傷やスレがありますが状態は悪くありません。中古品・USED品であることをご理解ください。
ギャランティー・箱・付属品はありません。現品のみになります。
セカンドバッグ
10年以上前に国内正規店で購入した物になります。BOTTEGAVENETAで珍しいデザインのモデルです。多少傷やスレがありますが状態は悪くありません。中古品・USED品であることをご理解ください。
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商品の説明
[ボッテガヴェネタ] クラッチバッグ メンズ セカンドバッグ レディース [並行輸入品]
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