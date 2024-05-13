BOTTEGA VENETA ボッテガ ヴェネタ セカンドバッグ 品

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ボッテガヴェネタ

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商品の詳細

BOTTEGAVENETA
セカンドバッグ

10年以上前に国内正規店で購入した物になります。BOTTEGAVENETAで珍しいデザインのモデルです。多少傷やスレがありますが状態は悪くありません。中古品・USED品であることをご理解ください。

ギャランティー・箱・付属品はありません。現品のみになります。

商品の説明

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