TUKI スナップパンツ

商品の詳細

TUKIスナップパンツ



サイズ〜2

ウエスト90cm/股上37cm/股下70cm/裾幅27cm/わたり37cm



数回着用して保管していました。

目立ったダメージなどはありません。



































































































































































































































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