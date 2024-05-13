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新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
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-
￥18400税込
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商品の詳細
●ブランド
yohjiyamamotopourhomme
ヨウジヤマモトプールオム
●デザイナー
山本耀司
●状態
新品未使用
タグ付き
●サイズ
サイズ2
ウエスト21〜49cm
総丈82
股上41cm
股下50cm
●注意事項
プロフィールご確認の上、ご購入よろしくお願い致します。
yohjiyamamotopourhomme
ヨウジヤマモトプールオム
●デザイナー
山本耀司
●状態
新品未使用
タグ付き
●サイズ
サイズ2
ウエスト21〜49cm
総丈82
股上41cm
股下50cm
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商品の説明
ヨウジヤマモト ラップパンツ トリアセテート サイズ2 | labiela.com
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート ヒモパン 紐パンツ | フリマアプリ ラクマ
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