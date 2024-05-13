  • 新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
  • 新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
  • 新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
  • 新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
  • 新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
  • 新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
  • 当日発送
  • 送料無料

新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ

ヨウジヤマモト

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.4396件）07
販売価格 ：

18400税込

獲得ポイント ：
396ポイント

サイズ


商品がカートに追加されました
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

●ブランド
yohjiyamamotopourhomme
ヨウジヤマモトプールオム
●デザイナー
山本耀司
●状態
新品未使用
タグ付き
●サイズ
サイズ2
ウエスト21〜49cm
総丈82
股上41cm
股下50cm
●注意事項
プロフィールご確認の上、ご購入よろしくお願い致します。

商品の説明

新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
ヨウジヤマモト ラップパンツ トリアセテート サイズ2 | labiela.com
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート ヒモパン 紐パンツ | フリマアプリ ラクマ
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
PICK UP TEXTILE】No.500
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート ヒモパン 紐パンツ
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ 半額セール ...
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
ヨウジヤマモト トリアセテート混 ビックポケット パンツ #［1092 ...
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート ヒモパン 紐パンツ
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
PICK UP TEXTILE】No.500
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
ヨウジヤマモト トリアセテート混 ビックポケット パンツ #［1092 ...
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
YOHJI YAMAMOTO HOMME トリアセテート タキシード ギャザー９分丈 ...
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
yohji yamamoto POUR HOMME(ヨウジヤマモトプールオム) / 22SS/ドロー ...
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
STAFF STYLING｜THE SHOP YOHJI YAMAMOTO
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
ヨウジヤマモト トリアセテート混 ビックポケット パンツ #［1092 ...
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
ヨウジヤマモト 2021ss トリアセテートパンツ | labiela.com
新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ
STAFF STYLING｜THE SHOP YOHJI YAMAMOTO

メンズ・パンツ・その他のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ