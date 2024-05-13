新品】yohji yamamoto ヨウジヤマモト トリアセテート パンツ

商品の詳細

●ブランド

yohjiyamamotopourhomme

ヨウジヤマモトプールオム

●デザイナー

山本耀司

●状態

新品未使用

タグ付き

●サイズ

サイズ2

ウエスト21〜49cm

総丈82

股上41cm

股下50cm

●注意事項

プロフィールご確認の上、ご購入よろしくお願い致します。