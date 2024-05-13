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ハーベスタハビコル バリカンズ チノニッカパンツ
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￥3510税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
バリカンズ ハーベスタ チノニッカパンツです。
所々にコーキングの汚れがついております。
それ以外の全体的な使用感としては比較的綺麗な方かと思います。
Lサイズ
ウエスト82～102cm
ヒップ123cm
股上29cm
股下72.3cm
脇丈100.5cm
膝巾21cm
裾巾17cm
購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。
#ジェリー鵜飼
#ultraheavy
#tacomafujirecords
#vallicans
#moonlightgear
#sixmoondesings
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それ以外の全体的な使用感としては比較的綺麗な方かと思います。
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ウエスト82～102cm
ヒップ123cm
股上29cm
股下72.3cm
脇丈100.5cm
膝巾21cm
裾巾17cm
購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。
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商品の説明
農園芸ウエア 農業ウエア 庭師ウエア ガーデニング 園芸 gardening
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店内全品対象 ハーベスタ ハビコル チノニッカボッカパンツ kids-nurie.com
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