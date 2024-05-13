ハーベスタハビコル バリカンズ チノニッカパンツ

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



バリカンズ ハーベスタ チノニッカパンツです。



所々にコーキングの汚れがついております。

それ以外の全体的な使用感としては比較的綺麗な方かと思います。



Lサイズ

ウエスト82～102cm

ヒップ123cm

股上29cm

股下72.3cm

脇丈100.5cm

膝巾21cm

裾巾17cm



購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。



#ジェリー鵜飼

#ultraheavy

#tacomafujirecords

#vallicans

#moonlightgear

#sixmoondesings