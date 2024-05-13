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ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全

ミドリアンゼン

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2200税込

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ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全
ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全
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商品の詳細

ラバー2層底安全靴ラバーテック

ミドリ安全

オールハトメ
長編上

規格：JIST8101
サイズ：26EEE
カラー：ブラック
外側ファスナー付き

日本製
ワイド樹脂先芯(幅広で履きやすいS／普通作業用)
合成ゴム2層底
中敷：EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)

油や水など滑りやすい底面での
作業に適した滑りにくい靴


箱はありません

未使用ですが、自宅保管の為気になさらない方のご購入をお願いします。

商品の説明

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