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ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全
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￥2200税込
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商品の詳細
ラバー2層底安全靴ラバーテック
ミドリ安全
オールハトメ
長編上
規格：JIST8101
サイズ：26EEE
カラー：ブラック
外側ファスナー付き
日本製
ワイド樹脂先芯(幅広で履きやすいS／普通作業用)
合成ゴム2層底
中敷：EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
油や水など滑りやすい底面での
作業に適した滑りにくい靴
箱はありません
未使用ですが、自宅保管の為気になさらない方のご購入をお願いします。
ミドリ安全
オールハトメ
長編上
規格：JIST8101
サイズ：26EEE
カラー：ブラック
外側ファスナー付き
日本製
ワイド樹脂先芯(幅広で履きやすいS／普通作業用)
合成ゴム2層底
中敷：EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
油や水など滑りやすい底面での
作業に適した滑りにくい靴
箱はありません
未使用ですが、自宅保管の為気になさらない方のご購入をお願いします。
商品の説明
ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全
ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全
ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全
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