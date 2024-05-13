ラバー2層底 安全靴 26EEE ラバーテック オールハトメ ミドリ安全

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商品の詳細

ラバー2層底安全靴ラバーテック



ミドリ安全



オールハトメ

長編上



規格：JIST8101

サイズ：26EEE

カラー：ブラック

外側ファスナー付き



日本製

ワイド樹脂先芯(幅広で履きやすいS／普通作業用)

合成ゴム2層底

中敷：EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)



油や水など滑りやすい底面での

作業に適した滑りにくい靴





箱はありません



未使用ですが、自宅保管の為気になさらない方のご購入をお願いします。