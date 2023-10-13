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ラルフローレン beams別注 フリースジャケット ネイビー

ポロラルフローレン

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ラルフローレン beams別注 フリースジャケット ネイビー
ラルフローレン beams別注 フリースジャケット ネイビー
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商品の詳細

2022年11月に発売されたビームス別注です。

新品未使用タグ付き。
Lサイズも5.6回洗濯した状態ですが出品考えてます。
主観ですが身長165cm-170前半で、彼女や奥様と着回しするならMサイズだと思います。



FLEECEJACKET
ラルフローレン
別注
ノースフェイス、パタゴニア、モンベルなど定番も良いですがこちらも如何でしょうか


POLORALPHLAURENBEAMS別注
【NavyandGoldLogoCollection】

○フリースジャケットスイングトップ
NavyandGoldLogoCollectionFLEECEJACKETSpecial

商品の説明

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