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新品 rick owens ピーター フーディー リックオウエンス

リックオウエンス

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新品 rick owens ピーター フーディー リックオウエンス
新品 rick owens ピーター フーディー リックオウエンス
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商品の詳細

rickowens
新品未使用
新品ですが、タグを紛失してしまいました。
ハンガーは付属しません。
ピーターフーディー
ナチュラルカラー
サイズ46
大き目のつくりです。大半の方がこのサイズで良いと思います。

カラー...オフホワイト
素材...コットン

商品の説明

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