☆最新☆ピストルパッチデニム HIPHOP ラッパー ストリート ...

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Lshape

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★海外輸入最新アイテム！★
バックプリントもあって、どの方向から見てもかわいいデザインです！



【カラー】
●ベージュ

【サイズ】
●L
※詳細は画像をご参照ください。



〜注意事項〜

・自宅保管である事をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
・詳細写真等何か質問ございましたら、気軽にコメントしてください。
・インポート品（海外製品）である為、生産の過程でできた小さな傷等ある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。
・プロフィールのご確認お願い致しますm(__)m

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カラー···ベージュ
季節感···春、夏、秋、冬
48

商品の説明

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