☆最新☆ピストルパッチデニム HIPHOP ラッパー ストリート ...

商品の詳細

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◇新品・未使用品◇

◇他にも多数出品していますので、是非ご覧ください！◇



★海外輸入最新アイテム！★

バックプリントもあって、どの方向から見てもかわいいデザインです！







【カラー】

●ベージュ



【サイズ】

●L

※詳細は画像をご参照ください。







〜注意事項〜



・自宅保管である事をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

・詳細写真等何か質問ございましたら、気軽にコメントしてください。

・インポート品（海外製品）である為、生産の過程でできた小さな傷等ある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。

・プロフィールのご確認お願い致しますm(__)m



◇他にも多数出品していますので、是非ご覧ください！







カジュアル、韓国、原宿、ストリート﻿、お洒落、インポート、モード、ダンス、など様々なシーンで活用して頂けます！



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カラー···ベージュ

季節感···春、夏、秋、冬

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