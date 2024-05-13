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スタッズ ペンキデザイン ストレート デニム セミフレア W31
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￥1764税込
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商品の詳細
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商品説明
色:
構成素材: 画像にタグ情報を乗せています
裏地:
その他:
○表記は全て平置きcm
上から
ウエスト、股上、渡り幅、股下、裾幅、総丈
82
24
30
84
23
105
○着画170cm細身
着画が無い場合、着画は追加出来ません
○商品は主に古着ヴィンテージ品です。
多少の小キズスレ等ある場合があります。ご理解の上ご購入下さい。
#marusannkaku_all
#marusannkaku_bottom
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色:
構成素材: 画像にタグ情報を乗せています
裏地:
その他:
○表記は全て平置きcm
上から
ウエスト、股上、渡り幅、股下、裾幅、総丈
82
24
30
84
23
105
○着画170cm細身
着画が無い場合、着画は追加出来ません
○商品は主に古着ヴィンテージ品です。
多少の小キズスレ等ある場合があります。ご理解の上ご購入下さい。
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商品の説明
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