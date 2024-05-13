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スタッズ ペンキデザイン　ストレート デニム セミフレア　W31

Ashape

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スタッズ ペンキデザイン　ストレート デニム セミフレア　W31
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商品説明

色:
構成素材:　画像にタグ情報を乗せています

裏地:
その他:


○表記は全て平置きcm　
上から
ウエスト、股上、渡り幅、股下、裾幅、総丈
82
24
30
84
23
105


○着画170cm細身

着画が無い場合、着画は追加出来ません



○商品は主に古着ヴィンテージ品です。
多少の小キズスレ等ある場合があります。ご理解の上ご購入下さい。

#marusannkaku_all

#marusannkaku_bottom

商品の説明

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