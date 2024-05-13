スタッズ ペンキデザイン　ストレート デニム セミフレア　W31

商品の詳細

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商品説明



色:

構成素材: 画像にタグ情報を乗せています



裏地:

その他:





○表記は全て平置きcm

上から

ウエスト、股上、渡り幅、股下、裾幅、総丈

82

24

30

84

23

105





○着画170cm細身



着画が無い場合、着画は追加出来ません







○商品は主に古着ヴィンテージ品です。

多少の小キズスレ等ある場合があります。ご理解の上ご購入下さい。



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