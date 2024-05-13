専用 ARTS\u0026SCIENCE Cropped Balloon Knickers

商品の詳細

ARTS\u0026SCIENCE

CroppedBalloonKnickers

cotton66%silk34%

Black

定価：50,760円（税込）



サイズ：2

ウエスト：34〜最大44ほど

股上：30

股下：56

ワタリ幅：36

裾幅：21

平置き寸法、多少の誤差はご了承ください。



アーツアンドサイエンス定番のコットンシルク生地で作られたクロップド丈のバルーンパンツです。ゆったりしたシルエットに裾をギャザーのように少し絞った独特なデザインです。画像のように綺麗なシルエットでリラックスした抜け感あるスタイリングです。



ユニセックスアイテムで、メンズM相当、レディースL相当です。



若干着用感ありますが目立つシミや汚れ傷みなく状態は綺麗です。

元々に風合いある仕上げを施した製品となります。あくまで人の手に渡ったお品物ということをご理解いただいた上でご検討お願い致します。





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