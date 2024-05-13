LEVI’S リーバイス 517

商品の詳細

あくまでUSED品です。

裾上げしてます。

ウエスト44cm

股上30cm

股下73cm

素人採寸なので多少の誤差ご了承ください。



90s00sHIPHOP

スチャダラパー

ビースティボーイズ

ジャミロクワイ

RUNDMC

オールドスケート

stussy

ニューエラ

Newera

FunkyGrammarUnit

メジャーリーグ

大谷翔平

stussy

supreme

bitch+skateboards

piko

quicksilver

EPOCH（エポック）

creek（クリーク）

geek（ジーク）

alwayth（オールウェイス）

bedlam（ベドラム）

l.l.bean（エルエルビーン）

oldGAP（オールドギャップ）

polo（ポロラルフローレン）

esow（エソウ）

ecwcs（エクワックス）

jhakx（ジャークス）

RWCHE（ローチ）

sonofthecheese（サノバチーズ）

newera（ニューエラ）

700fill1ldk

puts

cupandcone

j.crew

oldstussy

minnano

vega

Mondaysuck

bott

カーハート