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LEVI’S リーバイス 517

リーバイス

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LEVI’S リーバイス 517
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あくまでUSED品です。
裾上げしてます。
ウエスト44cm
股上30cm
股下73cm
素人採寸なので多少の誤差ご了承ください。

90s00sHIPHOP
スチャダラパー
ビースティボーイズ
ジャミロクワイ
RUNDMC
オールドスケート
stussy
ニューエラ
Newera
FunkyGrammarUnit
メジャーリーグ
大谷翔平
stussy
supreme
bitch+skateboards
piko
quicksilver
EPOCH（エポック）
creek（クリーク）
geek（ジーク）
alwayth（オールウェイス）
bedlam（ベドラム）
l.l.bean（エルエルビーン）
oldGAP（オールドギャップ）
polo（ポロラルフローレン）
esow（エソウ）
ecwcs（エクワックス）
jhakx（ジャークス）
RWCHE（ローチ）
sonofthecheese（サノバチーズ）
newera（ニューエラ）
700fill1ldk
puts
cupandcone
j.crew
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minnano
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カーハート

商品の説明

LEVI’S リーバイス 517
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